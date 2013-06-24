Кошти від донорів та партнерів допоможуть розмінувати об'єкти, що постраждали від російської окупації та потребують очищення від вибухонебезпечних пристроїв. Завдяки збору знову безпечними стануть школа, дитячий садок і парк у селі Гракове на Харківщині, лікарня у Високопіллі на Херсонщині, а також Феневицьке та Макарівське лісництва в Київській області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Гуманітарне розмінування — це значно більше, ніж просто очищення територій. Це про порятунок життів, про можливість безпечного повернення на деокуповані території, про поля, які знову даватимуть врожай. Успішне завершення цього збору — ще один доказ того, що світ продовжує підтримувати Україну. Щиро дякую кожному та кожній, хто приєднався. Хто донатив та поширював інформацію. Лише обʼєднуючи зусилля ми можемо пришвидшити розмінування і наближати Україну до безпечного майбутнього. Крок за кроком», — наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Збір «Крок за кроком» платформа UNITED24 запустила спільно з Міністерством економіки, національною платформою гуманітарного розмінування Demine Ukraine та Центром гуманітарного розмінування.

За трохи більше, ніж місяць, вдалося зібрати понад 1 500 000 доларів США. До важливої ініціативи долучилися амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер та фронтмен гурту Gogol Bordello Євген Гудзь, організація Help Ukraine Now, а також інші донори платформи UNITED24 з понад 120 країн світу. Зібрані кошти допоможуть розмінувати Високопільську лікарню у Херсонській області, Феневицьке та Макарівське лісництва у Київській області, а також школу, дитсадок, парк відпочинку, дитячі майданчики у селі Гракове в Чугуївському районі Харківської області. Кожен із цих об'єктів постраждав від російської окупації та потребує очищення від вибухонебезпечних пристроїв, які окупанти залишили після себе. Наприклад, 90% територій села Гракове було заміновано: в одному з домогосподарств під час розмінування вилучили 178 мін-пелюстків.

Загалом, Україна є найбільш замінованою країною в світі: понад 138 000 км² її територій є потенційно забрудненими. Це створює загрози для людей, які мешкають у таких регіонах, а також обмежує економічну та соціальну активність. Наразі до використання повернуто понад 35 000 км² земель. Серед них землі, очищені в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель.