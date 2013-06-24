Рік тому Міністерство освіти і науки України, Фундація Олени Зеленської та Міністерство цифрової трансформації запустили Коаліцію девайсів. Це об'єднання організацій, урядів та меценатів, які забезпечують українських учнів і вчителів гаджетами для онлайн-навчання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До Коаліції приєдналося понад 14 партнерів, ключовими імплементаторами стали найбільші міжнародні організації — ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Theirworld, GBC for Education.

Коаліції девайсів вдалося залучити понад 100 000* гаджетів для навчання:

87 000 для учнів;

12 000 для вчителів;

1 700 для освітніх центрів та класів НУШ.

*з урахуванням запланованого постачання у березні та квітні 2025 року

У пріоритеті забезпечення гаджетами стали прифронтові та прикордонні області.

«Одна з наших цілей в освіті — повернути якомога більше дітей до безпечного очного навчання. А там, де це неможливо, забезпечити якісне навчання онлайн. Коаліція девайсів за рік залучила приблизно 100 000 гаджетів для учнів і вчителів, що дає змогу продовжувати навчатися навіть в умовах війни. Щоб відстежувати потреби в девайсах та ефективно контролювати процес їхнього розподілу, ми запустили публічний дашборд. Завдяки цифровим інструментам ми можемо забезпечувати учнів гаджетами та ухвалювати ефективні управлінські рішення», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Для нас важливо, щоб кожна дитина в Україні мала доступ до освіти. Щоб онлайн-навчання було ефективним для всіх, рік тому ми об'єднали понад 14 міжнародних і національних партнерів навколо ініціативи забезпечення девайсами тих, хто потребує їх найбільше. Ми прагнемо закрити критичну потребу в 125 461 пристрій і більшу частину роботи вже зроблено – понад 100 000 девайсів забезпечено. Очікуємо повністю досягти цієї мети уже протягом 2025 року», — сказав перший заступник Міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Чому забезпечення девайсами важливо?

Сьогодні через повномасштабне вторгнення близько 434 тисяч учнів в Україні не мають доступу до очного навчання. Щоб онлайн-освіта була ефективною, Коаліція девайсів поставила за мету забезпечити учнів і вчителів пристроями, що дають змогу підтримувати доступ до освіти, навіть у складних умовах війни. Це є також складником інфраструктурного компонента комплексної політики Школа офлайн.

«Зробити все можливе, щоб наші діти навіть в умовах війни безперешкодно отримували доступ до знань, є одним із головних завдань Фундації Олени Зеленської. За весь час діяльності ми забезпечили понад 65 тисяч школярів і педагогів планшетами та ноутбуками, зокрема й девайсами, залученими в межах Коаліції. Щиро радіємо тому, що спільними зусиллями й за підтримки наших міжнародних донорів ми сьогодні маємо такі результати», — зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Гобачова.

За якими принципами працює Коаліція девайсів?

Пріоритетність категорій отримувачів девайсів

Коаліція зосереджує увагу на найбільш вразливих категоріях дітей: з малозабезпечених чи багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та тих, хто позбавлений батьківського піклування.

Актуальність потреби

Інформацію про потреби визначали через департаменти освіти і науки обласних військових адміністрацій, які проводили опитування серед громад та закладів освіти. Батьки чи законні представники дітей могли подавати заявки через адміністрацію школи для отримання девайсів. Зібрані дані передавали партнерам розвитку для забезпечення належного розподілу техніки. Важливо: саме заклади освіти, на основі поданої потреби, здійснюють розподіл девайсів серед учнів і вчителів.

Прозорість розподілу техніки

Для забезпечення прозорості процесу МОН та Мінцифри створили спеціальний дашборд, на якому кожен може відстежувати кількість девайсів, переданих до конкретних областей, населених пунктів або навчальних закладів. Це дає можливість контролювати, скільки гаджетів отримують учні та вчителі, а в разі невідповідностей залишати відгук для подальшого реагування.

Безоплатне користування для учнів та вчителів

Більшість* девайсів в межах Коаліції передавали у власність закладів освіти. Адміністрація закладу надає їх у безоплатне користування учням і вчителям, які мають найбільшу потребу.



У разі пошкодження пристроїв через форс-мажорні обставини, зокрема військові дії, заклади освіти як власники девайсів мають забезпечити їхнє відновлення або здійснити процедуру списання, якщо ремонт неможливий, згідно з чинним законодавством.

* Фундація Олени Зеленської передає девайси в дарування учням.

Дякуємо за підтримку ініціативи імплементаційним партнерам: ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Theirworld, Global Business Coalition for Education, а також ключовим постачальникам: Google, HP, KOICA, GPE, Apple, World Vision, UNHCR, EBRD, Amazon, FCA, UNICEF, Education Cannot Wait (ECW), Японській агенції міжнародного співробітництва (JICA), латвійському фонду Ziedot.lv, урядам ОАЕ, Республіки Сербія, Литви.

Довідково

Окрім діяльності Коаліції девайсів, міжнародні партнери підтримують українських учнів і вчителів цифровими пристроями з початку повномасштабного вторгнення. Загалом, починаючи з 2022 року, було передано понад 226 826 одиниць комп’ютерного обладнання.