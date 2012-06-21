Пакистан має намір замовити велику партію танків українського виробництва «Оплот»
Про це повідомляє «Слово і Діло»з посиланням на пакистанське військово-аналітичне співтовариство Pakistan Defence, яке у своєму Twitter анонсувало появу нового танка в армії Пакистану.
«Новий монстр пакистанської армії наближається», – йдеться у повідомленні.
Посол Пакистану в Україні Атар Аббас повідомив, що Пакистан хоче замовити понад сотню танків «Оплот». Він додав, що оборонний сектор був одним з основних напрямків співпраці між Пакистаном і Україною.
Угода про закупівлю українського бойового танка у харківського підприємства «Завод ім. Малишева» перебуває на завершальній стадії тестування і оцінки.
Це стосувалося закупівель важкої техніки і її технічного обслуговування, зокрема, танків «Аль-Халід». Кілька місяців тому підписано Угоду про спільне виробництво двигунів для танка «Аль-Халід» і військових вертольотів. Все виробництво буде здійснюватися на пакистанській території, – зазначив посол Пакистану.
Додамо, у січні 2017 року Україна зібрала на замовлення Таїланду 49 танків «Оплот».