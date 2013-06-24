Понад 109 мільйонів сіянців висадили цієї весни лісівники, що майже на 30 мільйонів більше ніж планували. Загалом підприємствам, установам та організаціям Держлісагентства вдалося відтворити майже 15 284 гектари лісів, з яких 702 гектари – це закладення нових лісів.

Найбільше деревних рослин висадили у Житомирській – 25 465 млн. сіянців, Рівненській – 20 201, Київській – 12 035 та Волинській областях – 7 875 сіянців. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відновлюють ліс і на деокупованих територіях, там де це безпечно. Зокрема, минулої осені лісівники висаджували сіянці на Сумщині, Київщині, Чернігівщині. Цього року на Миколаївщині.

«Через війну відновлення лісів в Україні стало надважливим питанням. Внаслідок пожеж, спричинених російськими снарядами, ми втрачаємо тисячі гектарів дерев. Щоб їх відновити потрібні роки. Тож у майбутньому нам доведеться багато попрацювати, аби відтворити усе, що знищили окупанти», - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Попри воєнний стан реалізація програми Президента України «Зелена країна» триває. Нині активно розбудовується нова інфраструктура створення лісу. Торік вдалося відкрили нові центри з вирощування сіянців у Житомирській та Кіровоградській областях, крім того, розширити центр у Хмельницькій області.

Цього року заплановано будівництво 7 нових селекційно-насіннєвих центрів у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях і розширення у Тернопільській області.