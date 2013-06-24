За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1107 осіб. Загальна кількість звернень досягла 44571. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З моменту початку роботи першого центру у лютому 2024 року 9163 добровольці розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, 282 громадянина – за попередній тиждень.

Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток - у Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях.

В Україні функціонує вже 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр. Найбільшу активність проявляють мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

Докладніше про роботу центрів рекрутингу та контакти можна дізнатися за посиланням: https://recruiting.mod.gov.ua.