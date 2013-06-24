Військовозобов'язані українці продовжують оновлювати облікові дані, вибираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифри розробило електронний функціонал для ЦНАПів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тож за 2 тижні роботи сервісу найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва.

Українці найактивніше на цьому тижні оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

Одеська;

Львівська;

Київська;

Дніпропетровська;

Полтавська.

Нагадаємо, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою: