Цьогоріч Уряд запровадив нову допомогу на дітей, які залишились без батьківського піклування, – “Дитина не одна”. Її дизайн і механізм надання розробило Міністерство соціальної політики. Допомога забезпечує фінансову підтримку сім'ям, які приймають дитину на тимчасове влаштування ДО того, як вона набуде статусу сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування*. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ще донедавна такі сім'ї до набуття дитиною статусу не отримували цієї підтримки, через це зростали ризики, що дитина опиниться в інституційному закладі, адже іноді для бабусі чи родини з невеликим достатком утримання дитини ставало непідйомним фінансовим тягарем.

Наразі ситуацію змінено. З моменту запровадження допомоги держава спрямувала кошти на виплату 483-м дітям, які залишились без батьківського піклування, на суму 14,565 млн грн.

Нагадуємо, що розмір виплати дорівнює:

– 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину*,

– 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину з інвалідністю.

Звернутися із заявою про призначення допомоги може людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо ця родина постійно проживає в Україні (детально про категорії, які мають право на виплату – у постанові Уряду від 22 березня 2024 р. № 331). Тимчасове влаштування оформлюється наказом Служби у справах дітей.

Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї' рідних чи близьких теж продовжено наказом Служби у справах дітей.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Підставами можуть бути випадки, коли батьки або один з батьків:

· помер або загинув (а інший з батьків не виконує своїх обов’язків);

· перебуває в тимчасовій окупації, оточенні;

· перебуває у розшуку як зниклий безвісти за особливих обставин або визнаний таким;

· перебуває у полоні держави-агресора;

· позбавлений свободи (затримання, взяття у заручники) державою-агресором.

Також виплату може оформити представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

Тимчасова допомога виплачуватиметься органом соціального захисту населення на особовий рахунок отримувача в уповноваженому банку, який він вказав при заповненні заяви. Також вона може виплачуватися у відділенні пошти за місцем проживання.

Довідково

*прожитковий мінімум

- для дітей до 6 років – 2 563 грн, тобто 2,5 прожиткових мінімуму – 6 407,5 грн;

3,5 прожиткових мінімуму – 8 970,5 грн;

- для дітей від 6 до 18 років – 3 196 грн, тобто 2,5 прожиткових мінімуму – 7 990 грн;

3,5 прожиткових мінімуму – 11 186 грн.

*Допомога може бути продовжена у разі продовження строку тимчасового влаштування дитини за заявою отримувача такої допомоги. До заяви додається копія наказу Служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.