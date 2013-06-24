Від початку року 52 агропідприємства отримали на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства і тепличного господарства вже понад 156 млн гривень урядової грантової допомоги. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

На розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства 45 господарств отримали понад 119 млн гривень, 7 тепличних підприємств - 37 млн гривень.

З травня до виплат приєднався АТ «Укрексімбанк». Вже два аграрні господарства, які займаються садівництвом, ягідництвом та виноградарством, отримали виплати у 6,5 млн гривень грантової допомоги від цього державного банку. Це вже другий уповноважений банк, з яким Міністерство аграрної політики та продовольства України уклало угоду про співпрацю в рамках реалізації урядової грантової програми. Торік виплати аграріям розпочав АТ «Ощадбанк».

За умовами програми, тепер підприємці, які отримали грант повинні найняти 851 постійних та 11 026 сезонних працівників.

Довідково. Урядова грантова програма передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень». У 2022 році аграрії отримали майже 54 млн гривень урядової допомоги.