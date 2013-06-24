Учора під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо розширення програми безкоштовного шкільного харчування. У заході взяли участь міністр освіти і науки Оксен Лісовий, заступники керівника Офісу Президента Віктор Микита та Ірина Верещук, представники Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій і команда реформи шкільного харчування.

Глава уряду повідомив, що на сьогодні понад 1,6 млн учнів початкових класів забезпечено безоплатними обідами.

«Наша мета — розширити цю ініціативу на всіх учнів. Плануємо впроваджувати реформу поетапно, щоб забезпечити високу якість харчування», — підкреслив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, з вересня програму буде розширено на учнів 5—11 класів у прифронтових областях, що забезпечить підтримку дітей у найбільш вразливих регіонах і громадах.

«Надалі завдання перед міністерствами — розширення інфраструктури шкіл та харчоблоків», — наголосив Денис Шмигаль. Він додав, що під час наради обговорили питання необхідного фінансування для зазначених цілей.

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд продовжить роботу над реформою шкільного харчування, яку ініціювала перша леді України, щоб забезпечити дітей якісними та повноцінними обідами в закладах освіти.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ