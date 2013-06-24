Понад 2 тис. агровиробників подали заявки на отримання ваучерів для закупівлі насіння зернових через Державний аграрний реєстр (ДАР). Це ще один важливий крок у підтримці фермерів, які працюють у складних умовах. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Мінагрополітики постійно шукає можливості підтримки для наших аграріїв. Забезпечення фермерів якісним насінням є критично важливим для відновлення сільськогосподарського виробництва та забезпечення продовольчої безпеки в Україні. Ми вдячні FAO Ukraine та міжнародним партнерам за підтримку, яка дозволить аграріям прифронтових регіонів успішно провести весняну посівну кампанію та забезпечити врожай восени», - наголосив Міністр.

Програму реалізує Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансування урядів Німеччини та Франції у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Вона спрямована на допомогу аграріям Донецької, Запорізької, Одеської, Херсонської та Чернігівської областей.

За словами Віталія Коваля, зокрема:

Загалом надійшло 2 104 заявки, найбільше – з Одещини (980 заявок) та Чернігівщини (545 заявок).

550 агровиробників отримають ваучер номіналом 1 000 доларів США для придбання високоякісного насіння для весняної та осінньої посівних кампаній.

Пріоритет надається підприємствам, що працюють поблизу лінії фронту, а також тим, які очолюють жінки.

«Зараз триває перевірка даних, після чого відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР та детальні інструкції щодо використання ваучерів», - зазначив Віталій Коваль.