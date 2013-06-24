Заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова та Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом співголовували на засіданні щодо результатів роботи Програми Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), якою керує Світовий банк. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час зустрічі представники Мінфіну, проектних команд Світового банку та 17 країн-донорів обговорили прогрес у реалізації Програми та стратегічні пріоритети подальшої роботи фонду в Україні.

Заступник Міністра фінансів подякувала Світовому банку та партнерам за підтримку України та зауважила, що URTF залишається критично важливим інструментом для України, який дозволяє Уряду оперативно залучати партнерське фінансування. А також запевнила донорів, що прозорість та підзвітність у впровадженні ініціатив, що фінансуються завдяки міжнародній співпраці є ключовим пріоритетом для України.

Як зауважила представник Міністерства фінансів, попри те, що російська агресія проти України триває вже четвертий рік та продовжує завдавати серйозної шкоди, з допомогою Світового банку та партнерів Уряд України зміг продовжувати надавати основні послуги, забезпечувати надання медичної допомоги, підтримувати вразливі групи населення. А також забезпечувати освітній процес у прифронтових зонах, відновлювати пошкоджені в результаті російських обстрілів будинки, електропостачання та підтримувати фермерські господарства.

«Зокрема, надзвичайно важливою була підтримка Світового банку у сфері енергетики. За виділені кошти ми змогли отримати необхідні трансформатори та критично важливе обладнання для відновлення електропостачання. Це допомогло пройти нам складні періоди відключень влітку, восени та взимку минулого року», - наголосила Ольга Зикова.

Станом на кінець 2024 року URTF мобілізував 2 млрд доларів США донорських внесків, з яких 1,2 млрд доларів США було вже залучено. Це грантове фінансування також допомогло розблокувати 6,2 млрд доларів США додаткового фінансування для зусиль України з відновлення, відбудови та реформ.

На сьогодні проекти, що підтримуються URTF, охопили 20 млн українців, серед яких:

• 87 000+ домогосподарств (а це близько 200 000 осіб) отримали компенсації на ремонт пошкоджених війною будинків (проект HOPE у житловому секторі);

• 3,5 млн відновили електропостачання, а 1,5 млн мешканців відновили тепло завдяки поставкам критично важливого обладнання (проект RePoWER в енергетиці);

• 6,3 млн осіб отримали послуги з охорони психічного здоров'я та медичні обстеження, 5,2 млн дітей були вакциновані, а 473 000 осіб пройшли реабілітацію (проєкт HEAL у сфері охорони здоров'я);

• 33 000 фермерів отримали доступ до пільгового фінансування (проект ARISE у сільському господарстві);

• 13 млн осіб вчасно отримали виплати соціальної допомоги (проект PEACE на підтримку спроможності України надавати державні послуги);

• 380 000 школярів скористалися покращеною освітою, а 12 000 дітей у віддалених районах отримали безкоштовний транспорт (проект LEARN в освіті).

Разом з тим, за словами заступника Міністра фінансів, реалізація Програми Світового банку з відновлення, відбудови та реформ продовжує сприяти реформам в Україні, наближенню до вступу в ЄС та закладає фундамент для довгострокового зростання.

Зокрема, Світовий Банк відіграв вирішальну роль у підтримці реформ у системі управління публічними інвестиціями. Ця реформа є життєво важливою для відбудови, довгострокового розвитку країни та вступу України до ЄС, оскільки надасть змогу Уряду надавати пріоритет інвестиційним проєктам, які відповідають стандартам якості та екологічним стандартам, забезпечуючи ефективну мобілізацію державних та приватних ресурсів.

У свою чергу Світовий Банк зауважив, що Уряд України успішно реалізує всі проекти та забезпечує необхідні результати.