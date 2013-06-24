18,7 млн гривень виплатили ще 3 агропідприємствам у рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства і тепличного господарства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Всього з початку 2024 року вже виплатили понад 220 млн гривень 55 виробникам. Зокрема, на сади виплачено 153,5 млн гривень 40 господарствам. Ще 15 отримали 66,5 млн гривень на теплиці.

З початку дії програми виплачено 925 млн гривень 211 суб’єктам господарювання. Зокрема, 690,7 млн гривень отримали 165 господарств на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства та 234,3 млн гривень – 46 підприємства на теплиці.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

У 2023 році видано 125 наказів на гранти для розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства (417,9 млн грн) і тепличного господарства (152,5 млн грн). Відповідно до наказів планується створення більше 14 тисяч робочих місць.

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.

Фінансування агровиробників за урядовою програмою «єРобота» протягом 2024-2025 років відбувається завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».