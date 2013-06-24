За третій місяць дії програми «Національний кешбек» українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше. До програми долучилося вже понад 4 мільйони громадян. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Кількість учасників програми і сума нарахованого кешбеку продовжують стабільно зростати. Програма створює комплексний ефект: громадяни отримують фінансову підтримку у вигляді 10% кешбеку, держава отримує податки на Збройні сили, місцеві виробники мають замовлення і створюють робочі місця», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня, за грудень — у лютому 2025 року. Кошти Національного кешбеку оподатковуватись не будуть.

Щоб вчасно отримати виплату кешбеку, необхідно активувати картку для виплат у застосунку Дія. Для цього потрібно перейти до розділу Сервіси, обрати Національний кешбек і вибрати наявну картку для виплат національного кешбеку. Якщо картки ще немає, Дія запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів.

Громадяни, які мають картку Національний кешбек, зможуть також використати її для отримання іншої допомоги від держави - Зимової єПідтримки.

У програмі «Національний кешбек» беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. До програми приєдналося вже 1600 виробників. Кешбек доступний на 340 тисяч товарів українського виробництва.

Станом на кінець листопада громадяни відкрили вже 4,6 млн карток Національний кешбек. До програми долучилися 15 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк, Райф.

Як отримати кешбек?

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, доданих виробниками до участі в програмі, придбаних у магазинах-учасниках програми. Торгові мережі маркують товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях чи цінниках для зручності споживачів, а також розміщують наліпки на вході в магазини, які повідомляють, що тут діє програма "Національний кешбек". Для перевірки, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

Як витратити кешбек?

Отримані кошти можна використати для оплати різноманітних послуг: комунальних, медичних, транспортних та інших. Також кешбек можна задонатити на підтримку Збройних Сил України чи придбати військові облігації.

Довідково

Програма «Національний кешбек» реалізується Міністерством економіки України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом міністрів України, Державною податковою службою та іншими партнерами. Технологічну підтримку забезпечує міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером є Visa.