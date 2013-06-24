Міністерство освіти і науки України завершило роботу щодо надання дозволу закладам фахової передвищої та вищої освіти на переведення дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, їхніх дітей, а також жителів особливо небезпечних територій, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

Станом на 1 травня 2023 року за рахунок внутрішнього перерозподілу, перерозподілу місць між закладами фахової передвищої та вищої освіти, що отримують державне замовлення МОН, місць державного замовлення 2022 та 2023 року підтверджено та надано дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням 28348 здобувачів. З них 24637 за денною формою здобуття освіти і 3711 – за заочною.

Нині повністю задоволено потреби в переведенні на місця державного замовлення за всіма ступенями та формами здобуття освіти для всіх осіб, які подали документи що підтверджують статус особи пільгової категорії до 1 березня 2023 року.

Наступний етап переведення згідно із постановою КМУ 1224 проводитиметься наприкінці осені 2023 року.

Переведення здійснюється відповідно до Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.