Понад 3000 роботодавців отримали компенсацію за працевлаштування 5500 внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року. Держава виплатила їм 127 млн грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна, передає пресцентр Урядовий портал.

«Через програму компенсації за працевлаштування внутрішніх переселенців ми підтримуємо бізнес, який бере на роботу людей, що змушені були переїхати з небезпечних районів через війну. Нова робота допомагає людям швидше адаптуватись в іншому регіоні проживання та мати можливість забезпечувати себе й родину. З початку цього року понад 3 000 підприємців скористались програмою. Вони працевлаштували 5 500 ВПО, 250 з яких — люди з інвалідністю. Держава компенсувала їм загалом 127 млн грн», — зазначила Тетяна Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб було працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях та Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має:

укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою;

подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарскої діяльності разом з пакетом необхідних документів.

Довідково

Нагадаємо, Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року. Мета програми – пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати в більш безпечні регіони, та підвищити рівень зайнятості серед населення. За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 8 000 грн) впродовж 3 місяців, а за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю – впродовж 6 місяців. Реалізатором програми є Державна служба зайнятості.

Програма надання компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні.