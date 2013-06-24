З початку повномасштабної війни видатки Держбюджету України значно зросли, що було життєво необхідним для ефективного опору агресору. У той час як військова кампанія фінансується за рахунок внутрішніх ресурсів, Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у фінансуванні соціальних та гуманітарних потреб. Жодна країна не здатна протистояти викликам таких масштабів наодинці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку повномасштабної війни зовнішня бюджетна підтримка сягає понад 100 млрд доларів США:

31,1 млрд доларів США у 2022 році;

42,5 млрд доларів США у 2023 році;

27,2 млрд доларів США у 2024 році (станом на 14 листопада).

Найбільшими надавачами бюджетної допомоги за цей період є:

ЄС – 40,5 млрд доларів США;

США – 28,2 млрд доларів США;

МВФ – 11,4 млрд доларів США;

Японія – 6,3 млрд доларів США;

Канада – 5,4 млрд доларів США.

Найбільші пʼять партнерів за обсягом фінансової підтримки надали разом понад 90% від усіх залучених коштів.

33,7 млрд доларів США або понад 33% від загального обсягу Мінфін України залучив до державного бюджету у грантовій формі. Тобто кожен третій долар партнери надали на безповоротній основі. Це дозволило підтримати бюджетну ліквідність, не збільшуючи боргове навантаження.

Найбільше коштів у формі грантів Україна отримала від США. Європейський Союз є другим донором за обсягом грантових коштів – 2,3 млрд доларів США. Також значну підтримку на безповоротній основі надали такі країни, як Німеччина (1,4 млрд доларів США), Японія (955 млн доларів США), Норвегія (506 млн доларів США).

Інша частина зовнішнього фінансування була надана Україні на пільгових умовах. Зокрема, фінансова допомога від ЄС, отримана у 2023 році, передбачає компенсацію видатків на обслуговування за позикою країнами ЄС. Інструмент Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки включає близько 2 млрд євро на покриття відсотків кредиту від ЄС.

Україна та МВФ спільно розробили унікальну програму співпраці як для країни, що перебуває у стані війни – 4-річну програму Extended Fund Facility на суму 15,6 млрд доларів США. Програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 151 млрд доларів США. Тобто продовження програми співпраці з МВФ та успішні її перегляди є важливим сигналом для всіх міжнародних партнерів, що фінансова ситуація в Україні контрольована, Україна продовжує вживати заходи з підтримки фінансової стійкості у співпраці з експертами МВФ. Це сприяє мобілізації додаткового пільгового та грантового фінансування від інших донорів.

Нещодавно Рада виконавчих директорів МВФ переглянула політику додаткових стягнень, що дозволяє зменшити вартість запозичень для держав-членів МВФ. Для України вартість запозичень від МВФ зменшиться на близько 38-39%.

Більша частина коштів від Японії залучена через проекти Світового банку, тому надавалась на умовах Банку. З 2024 року позики Світового банку надаються не менше ніж на 30 років з 10-річним пільговим періодом.

Водночас Японія наразі є єдиною країною, яка надає можливість капіталізації відсотків. Тобто відсотки додаються до основної суми кредиту, щоб вони надалі обчислювались як частина цієї суми. Для України це надзвичайно важливо для зменшення боргового навантаження в умовах триваючої широкомасштабної військової агресії з боку росії.

Кошти від Канади також мають пільговий характер: строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

Міжнародні партнери, які спрямували бюджетну підтримку Україні з лютого 2022 року:

Значний обсяг допомоги, а також грантові та пільгові умови цієї допомоги є свідченням довіри та готовності бути пліч-о-пліч з Україною в період значних викликів.

Міністерство фінансів України продовжує у тісній співпраці з партнерами шукати нові механізми мобілізації критично важливих фінансових ресурсів. Зокрема, нещодавно G7 досягли консенсусу щодо надання Україні кредитів у розмірі близько 50 млрд доларів США в рамках ERA. Кредити будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх надходжень від заморожених російських активів.