Електронний функціонал з метою уточнення облікових даних працює в ЦНАПах уже місяць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стільки ж часу залишається у військовозобовʼязаних українців, щоб дотриматися закону й уточнити відомості. Зробіть це швидко й зручно в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та не відвідувати ТЦК. Адже процедура оновлення триває в середньому 8 хвилин.

Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

  • Львівська;
  • Дніпропетровська;
  • Одеська;
  • Київська;
  • Харківська.

Нагадаємо, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • мобільний телефон.

За лічені хвилини оновлюйте облікові дані в ЦНАПах. Знаходьте найближчий на мапі.

 