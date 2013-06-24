Електронний функціонал з метою уточнення облікових даних працює в ЦНАПах уже місяць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Стільки ж часу залишається у військовозобовʼязаних українців, щоб дотриматися закону й уточнити відомості. Зробіть це швидко й зручно в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та не відвідувати ТЦК. Адже процедура оновлення триває в середньому 8 хвилин.
Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:
- Львівська;
- Дніпропетровська;
- Одеська;
- Київська;
- Харківська.
Нагадаємо, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- мобільний телефон.
За лічені хвилини оновлюйте облікові дані в ЦНАПах. Знаходьте найближчий на мапі.