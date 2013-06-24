Електронний функціонал з метою уточнення облікових даних працює в ЦНАПах уже місяць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стільки ж часу залишається у військовозобовʼязаних українців, щоб дотриматися закону й уточнити відомості. Зробіть це швидко й зручно в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та не відвідувати ТЦК. Адже процедура оновлення триває в середньому 8 хвилин.

Наразі найбільше заяв про уточнення даних подали в центрах надання адмінпослуг міста Києва. Також найактивніше українці оновлювали облікові дані в ЦНАПах таких областей:

Львівська;

Дніпропетровська;

Одеська;

Київська;

Харківська.

Нагадаємо, щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати із собою:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

мобільний телефон.

За лічені хвилини оновлюйте облікові дані в ЦНАПах. Знаходьте найближчий на мапі.