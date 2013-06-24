Для того, щоб українські родини, які обігрівають своє житло дровами чи вугіллям, могли впевнено пройти зимовий період, в листопаді 2023 р. Уряд ухвалив рішення, що суттєво підвищило розмір допомоги на придбання дров та вугілля. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що, відповідно до розробленої Мінсоцполітики постанови, був запроваджений експериментальний проект. В рамках його реалізації нормативи для опалення житлового приміщення на опалювальний сезон 2023-2024 були збільшені в середньому в 4 рази, а граничний розмір субсидії на тверде пічне побутове паливо на одне домогосподарство – в 2,3 раза, відтепер він може досягати 16 234 грн на рік (раніше він становив 6 973 грн на домогосподарство на рік).

Завдяки запровадженим змінам, середньорічний розмір виплат на придбання дров та вугілля збільшився майже втричі.

Для забезпечення такої додаткової підтримки українцям, які її потребують, було досягнуто домовленості про спільну діяльність з міжнародними партнерами, зокрема, з УВКБ ООН.

Спільно з міжнародними партнерами додаткова підтримка була забезпечена понад 363 тис. домогосподарств (понад 278 тис. – за рахунок коштів державного бюджету і ще понад 85 тис. – за рахунок коштів УВКБ ООН).

Зокрема, УВКБ ООН надало пряму грошову підтримку на придбання твердого побутового палива в зимові місяці понад 127 тис. осіб із сімей пільговиків/домогосподарств-отримувачів житлової субсидії. УВКБ ООН продовжить цю допомогу до кінця опалювального сезону та надасть грошову підтримку на загальну суму понад 25 млн доларів США.

«Завдяки реалізації цього проекту, зокрема, підтримці УВКБ ООН, ми мали можливість допомогти тисячам українців зберегти тепло в їхніх домівках, а також суттєво збільшити допомогу. Родини, які обігрівають житло дровами чи вугіллям та не мають змоги опалювати помешкання самостійно, отримали можливість впевнено пройти зимовий період 2023-2024. Така допомога надзвичайно важлива та дозволяє зменшити вплив війни на тих, хто найбільш вразливий. Ми вдячні УВКБ ООН за партнерство та можливість спільно працювати над покращенням життя тих, хто цього найбільше потребує», — відзначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Загальна сума додаткових виплат в рамках експерименту становить майже 2,8 млрд грн: з них – майже 1,9 млрд грн за кошти держбюджету, 0,9 млрд грн – кошти УВКБ ООН.

«Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році УВКБ ООН в Україні підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством соціальної політики, щоб забезпечити тісну співпрацю з Міністерством у досягненні нашої спільної мети задля підтримки й допомоги найбільш вразливих верств населення у відповідь на численні наслідки війни. Я рада, що ми продовжили тісну співпрацю з Міністерством і змогли підтримати незахищених пенсіонерів додатковою грошовою допомогою в ці зимові місяці, коли наслідки руйнівної війни відчуваються ще дужче», – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Нагадуємо, шо розмір субсидії і додаткової підтримки на придбання твердого пічного палива розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачує держава або міжнародні партнери.