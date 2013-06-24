Станом на 9 серпня 2022 року для вступу до ЗФПО та ЗВО створено і активовано майже 330 тис. електронних кабінетів. Подано понад 376 тис. електронних заяв.

Як передає Урядовий портал, про це у своєму телеграм-каналі повідомив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет і навів статистичні дані створених електронних кабінетів та поданих заяв.

На основі базової середньої освіти подано майже 142 тис. електронних заяв.

На основі повної загальної середньої освіти надійшло 196,4 тис. електронних заяв.

Для здобуття вищої освіти вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста подали майже 39 тис. електронних заяв.

За 9 днів від початку реєстрації електронних кабінетів для вступу до магістратури створено понад 57,5 тис. кабінетів. Подавання заяв розпочнеться 16 серпня.

Серед ЗВО лідерами із подавання заяв вступниками є:

Національний університет «Львівська політехніка»;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний авіаційний університет;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Державний торговельно-економічний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Серед ЗФПО лідерами із подавання заяв вступниками є:

Київський фаховий коледж зв'язку;

Відокремлений структурний підрозділ «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»;

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інженерії та управління Національного авіаційного університету»;

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету «Одеська політехніка»;

Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу;

Відокремлений структурний підрозділ «Київський фаховий коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету»;

Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій»;

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський технічний фаховий коледж Одеського національного технологічного університету»;

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

Відокремлений структурний підрозділ «Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету».

Міністр нагадав, що для безпечного вступу до закладів ФПО у цьому році вступники на основі базової середньої освіти вперше подавали заяви через особисті електронні кабінети.