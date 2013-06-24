Через збройну агресію російської армії, постійні обстріли, окупацію росією окремих територій України чимало українців, в тому числі медики, вимушені були покинути власні домівки та шукати можливість працевлаштуватися в інших, більш безпечних областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, що механізм забезпечення робочими місцями медичних працівників, які через війну втратили можливість працювати за основним місцем роботи і працюють у медзакладах інших регіонів України, врегульовано Міністерством охорони здоров’я України.

Мова йде про тимчасове залучення медиків-переселенців у заклади охорони здоров’я, яке регулюється наказом МОЗ України від 04.03.2022 р. № 414.

У такому разі облік робочого часу медпрацівника здійснюється у закладі, до якого його направлено. Дані спрямовуються до закладу за основним місцем роботи, після чого працівник охорони здоров’я отримує заробітну плату.

На сьогодні можливістю працевлаштуватися в іншому медичному закладі вже скористалися 4 332 внутрішньо переміщених медичних працівники. Серед них: 2 014 лікарів, 1 523 фахівці (медичні сестри/брати, акушери, фельдшери, асистенти фармацевтів) та 795 технічних працівників.

Найбільше працевлаштованих лікарів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Львівській – 284, Дніпропетровській – 212 та Полтавській області – 146 осіб.

Найбільше працевлаштованих медичних сестер та інших фахівців у сфері охорони здоров’я зареєстровано у Дніпропетровській – 326, Полтавській – 164 та Харківській області – 141 особа.

Міністерство охорони здоров’я України здійснює збір та узагальнення інформації щодо кадрових потреб у закладах охорони здоров’я в регіонах України, використовуючи з цією метою інформаційно-аналітичну систему MedData, що адмініструється Медичними закупівлями України.

Відповідальні особи закладів охорони здоров’я подають до цієї системи оновлену інформацію щодо кількості внутрішньо та зовнішньо переміщених працівників сфери охорони здоров’я із розподілом їх за професійними групами (професіонали, фахівці, технічні працівники) та формою трудових відносин із закладом охорони здоров’я, а саме:

● зараховані на основне місце роботи;

● зараховані за сумісництвом;

● виконують професійні обов’язки поза основним місцем роботи, але табелюються за основним місцем роботи.

Крім того, знайти потрібні вакансії можна на порталі вакансій медичних працівників – спеціальному ресурсі Міністерства охорони здоров’я. Він є простим і зручним у використанні. Відфільтровувати вакансії можна за різними показниками.