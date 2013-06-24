З початку року 6 360 агрогосподарств отримали 40,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» – 3 725 господарств профінансовано на 16,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 12,5 млрд грн виділено для 590 підприємств;
- Кіровоградська – 2,6 млрд грн для 786;
- Тернопільська – 2,5 млрд грн для 252;
- Львівська – 2,4 млрд грн – для 385;
- Дніпропетровська – 2,3 млрд грн для 465;
- Вінницька – 2,28 млрд грн – для 613;
- Полтавська – 2,1 млрд грн для 357;
- Одеська – 2 млрд грн для 504;
- Харківська – 1,7 млрд грн – для 359.
За програмою «Доступні кредити 5-7-9» більше всього отримали підприємства наступних областей:
- Київська – 2,1 млрд грн для 341 господарства;
- Кіровоградська – 1,7 млрд грн для 502;
- Вінницька – 1,5 млрд грн для 382;
- Харківська – 1,5 млрд грн для 232;
- Одеська – 1,2 млрд грн для 325;
- Волинська – 993 млн грн для 206;
- Дніпропетровська – 957,3 млн грн для 227.
Довідково
Пільгове фінансування агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5-7-9» протягом 2024-2025 років є можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)». Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.