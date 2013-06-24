Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що користуватиметься авто — належний користувач. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за свою поведінку на дорозі несе саме належний користувач.

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія.

Послугу реалізує Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерство цифрової трансформації Україниб Головний сервісний центр МВС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.