Станом на кінець 2024 року у медичних закладах України сім'ям роздали понад 41 тисячу боксів для новонароджених. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Варто зазначити, що родини з немовлятами охоче обирають пакунок замість грошової компенсації. Ще на початку року Мінсоцполітики провело консультації з фокус групою – родинами, які висловили свої побажання щодо наповнення боксу. У пакунку відтепер 50 якісних, надійних та корисних речей для дитини, яка з’явилася на світ.

Крім того, партнер Міністерства ЮНІСЕФ розробив книжку-порадник для молодих родин, як доглядати за дитиною від народження та до року. Видання чудово доповнило бокс та стало підтримкою для родини новонародженого.

Молоді мами, які через війну опинилися за кордоном, теж мають можливість отримати пакунок малюка. Для цього необхідні:

· Заява на отримання пакунка

· Свідоцтво про народження дитини

· Документ про народження дитини, отриманий за кордоном, та його нотаріально завірений український переклад.

Всі документи необхідно подати в електронній формі до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Також батьки мають можливість замість пакунка отримати грошову компенсацію його вартості – 7689 гривень. Найчастіше за компенсацією звертаються батьки, для яких малюк – не перша дитина. Ці кошти перераховують на спеціальний рахунок, відкритий у ПриватБанку. Їх можна використати лише на потреби дитини в магазинах, що приєдналися до проекту.

Наразі в пологових будинках є майже 35 тисяч пакунків, готових до видачі.