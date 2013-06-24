На ГРВІ, грип та COVID-19 протягом епідсезону 2023-2024 рр. захворіли 4 715 963 українці. Це на 38% менше епідемічного порога, розрахованого для України. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Кількість захворілих, у порівнянні з попереднім тижнем, продовжує знижуватися. Так, з 6 по 12 травня захворіли 107 496 українців, із них 66 395 – діти. До лікарень госпіталізували 202 пацієнтів з підтвердженим COVID-19, у т. ч. 30 дітей. Зареєстровано 7 летальних випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Упродовж поточного епідемічного сезону (з 2 жовтня 2023 р. до 12 травня 2024 р.) зафіксовано 157 417 випадків захворювання на COVID-19. Кількість померлих від грипу, COVID-19 та ГРВІ – 1 028 осіб: 82 випадки унаслідок ускладнень грипу та 946 випадків серед людей з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Наразі в усіх областях доступна омікрон-специфічна вакцина проти COVID-19. Вакцинація – безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна дізнатись, зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

За результатами секвенування у Національній референс-лабораторії, в Україні циркулює 36 різних типів коронавірусу – всі навколо субваріанту «Омікрон». За перебігом захворювання штам «Омікрон» переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям з групи ризику рекомендована вакцинація.