З початку повномасштабного вторгнення онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі принесли організаторам понад 45,6 млрд грн. Це результат понад 61,2 тис. успішних торгів протягом трьох років. Ключова роль Прозорро.Продажі — забезпечувати можливість для держави та громад залучати кошти у прозорий та відкритий спосіб. За результатами онлайн-аукціонів вартість публічних активів зросла в понад 1,5 раза. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Майже 18 млрд грн з цих коштів отримали громади та держава від приватизації — таку вартість об’єктів сплатили переможці торгів до бюджетів різних рівнів. До напрямів, що залучили найбільше коштів під час воєнного стану, також входять активи банків, що ліквідуються: Фонд гарантування вкладів продав їх на понад 7,8 млрд грн. Торги з продажу майна у процедурі банкрутства допомогли організаторам залучити понад 6,6 млрд грн.

«Попри три роки повномасштабної війни, українська економіка зберігає стійкість і продовжує відновлення. Важливу роль у цьому відіграє ефективне управління державними активами. Завдяки онлайн-аукціонам у системі Прозорро.Продажі державні активи реалізуються за ринковою ціною, а отримані кошти спрямовуються на розвиток країни. Інвестори, навіть у складних умовах, активно долучаються до приватизації, що вже принесла бюджету майже 18 млрд грн», – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Майже третина успішних аукціонів після 24 лютого 2022 року припадає на оренду державного та комунального майна — майже 20,6 тис. підписаних угод. Майже таку саму частку мають земельні торги — понад 19,3 тис. завершених аукціонів. Попитом також користувалися вагони: від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця надала в оренду майже 6,5 тис рухомих складів.

Аукціони з реалізації публічних активів під час воєнного стану оголошували майже 6,2 тис. організаторів. Більш ніж половину всіх успішних торгів провели органи місцевого самоврядування. Вони продавали та здавали в оренду нерухомість, обладнання, авто, землю та заробили до своїх бюджетів майже 5,7 млрд грн. Найактивнішими комунальні організатори були на:

Київщині — понад 3,2 тис. успішних торів,

Львівщині — майже 3,1 тис.,

Одещині — понад 2,7 тис.

За публічні активи на торгах під час широкомасштабної війни позмагалися майже 66,3 тис. учасників. Найактивніше конкурували за право орендувати вагони: в середньому понад чотири пропозиції на торги. Серед активів з найвищим попитом також мала приватизація, земельні торги, спецдозволи на користування надрами та активи банків-банкрутів: за них на аукціони в середньому змагається близько трьох учасників.

«Онлайн-аукціони не призупиняли свою роботу ні на день від початку вторгнення і продовжують доводити свою ефективність навіть під час воєнного стану. Зокрема, торги 24 лютого 2022 року принесли організаторам 4,4 млн грн, що свідчить про стійкість ринку попри кризові умови. У перший рік повномасштабної війни обсяги торгів скоротилися через спад ділової активності та тимчасове призупинення реалізації деяких активів. Проте вже наступного року кількість учасників та успішних аукціонів майже подвоїлася. Третій рік повномасштабної війни підтвердив позитивну динаміку: кількість учасників і доходи зростали. І оскільки частина угод ще перебуває на етапі укладання, можна очікувати на ще більші результати», — розповів Сергій Бут, СЕО Прозорро.Продажі.

Станом на 24 лютого 2025 року в системі наявні майже 2,6 тис. онлайн-аукціонів з визначеними переможцями, які після підписання договорів можуть принести організаторам ще майже 1,6 млрд грн.

Довідково

Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. АТ “Прозорро.Продажі” забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони зі здачі в оренду та продажу публічних активів. Прозорро.Продажі гарантують безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.