В Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Завдяки новому освітньому серіалу «Ради ВПО: від адаптації до впливу» на Дія.Освіта ви дізнаєтеся, як створювати Ради та змінювати регіональні політики для покращення життя переселенців. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Місія Рад ВПО — адвокатувати права та інтереси внутрішньо переміщених людей на локальному рівні. Освітній серіал для Рад ВПО стане корисним інструментом для покращення знань і навичок, необхідних для ефективної роботи: від вивчення потреб переселенців до змін місцевих політик. Завдяки профільному навчанню вони зможуть швидше розбудовувати свою спроможність — ставати дедалі потужнішою підтримкою переселенців та допомагати їм повноцінно інтегруватися в нові громади», — зазначила заступник керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

Ради ВПО — це консультативно-дорадчі органи, які представляють інтереси внутрішньо переміщених осіб у громадах, допомагають їм захищати свої права, формують і впроваджують місцеві політики. Сьогодні понад 800 Рад ВПО є платформою для діалогу між переселенцями, місцевою владою та міжнародними організаціями.

«Ми з 2019 року будуємо найзручнішу цифрову державу, створюючи зрозумілі та доступні сервіси. Завдяки платформі Дія.Освіта українці мають змогу з легкістю покращувати цифрові навички та розвивати нові завдяки інноваційним освітнім продуктам. За 5 років роботи Дія.Освіта створено понад 200 освітніх серіалів, і ми пишаємося новим продуктом, який надасть внутрішньо переміщеним особам базові знання та навички для інтеграції в нові громади та сприятиме зміцненню економічного потенціалу України. Віримо, що опановувати сучасні навички просто, особливо коли створюються нові можливості на Дія.Освіта», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань європейської Валерія Іонан.

Про це докладно розповідають експерти серіалу. Протягом 8 серій ви отримаєте інструменти, які допоможуть Радам ВПО ефективніше:

координувати та документувати робочі процеси;

розробляти операційні та стратегічні плани;

збирати й аналізувати дані;

налагоджувати ефективну зовнішню комунікацію;

налагоджувати співпрацю з партнерами й розвивати мережі контактів;

проводити моніторинг місцевих програм та самостійно розробляти їх;

реалізовувати адвокаційні кампанії;

оцінювати ефективність роботи.

«Ради ВПО є сполучною ланкою між ВПО та місцевою владою в громадах, які надали прихисток та новий дім переміщеним людям. Забезпечивши Ради ВПО необхідними інструментами та знаннями, як цей освітній серіал, ми прагнемо зміцнити їхню спроможність брати активну участь у формуванні політики та програм на місцевому рівні забезпечуючи врахування особливих потреб, інтересів та можливостей внутрішньо переміщених осіб. Це сприятиме залученню ВПО до їхніх нових спільнот та розбудові їхньої спроможності робити внесок як повноправних членів суспільства», — сказала Представник УВКБ ООН в Україні зазначила Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Переглядайте серіал на платформі Дія.Освіта, підтверджуйте отримані навички у фінальному тесті та доповнюйте резюме сертифікатом: https://osvita.diia.gov.ua/courses/idp-councils-from-adaptation-to-impact

«Розширення повноважень Рад ВПО полягає не лише в наданні знань, а в забезпеченні їх інструментами для здійснення значущих змін. Цей освітній серіал знаменує собою значний крок у зміцненні спроможності переміщених громад впливати на місцеву політику, відстоювати свої права та сприяти розвитку своїх нових громад. Заохочуючи місцеву демократію, співпрацю та стратегічне планування, ми прагнемо забезпечити, щоб переміщені особи були не просто бенефіціарами підтримки, а й активними учасниками формування стійкого та інклюзивного суспільства», — зазначила виконавча директорка Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервіс» Валерія Вершиніна.

Освітній серіал створено благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) для платформи Дія.Освіта.