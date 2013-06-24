За рік роботи урядової програми «Зроблено в Україні» понад 50 тисяч підприємств і підприємців отримали державну підтримку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 28 лютого, передаєпресцентр Урядовий портал.

«Ми ставимо в пріоритет український бізнес», — зазначив Глава Уряду .

Він додав, що серед інструментів підтримки вітчизняних підприємців, які фінансує Уряд, є пільгові кредити «5-7-9», гранти «єРобота», індустріальні парки, компенсація за купівлю вітчизняної промислової техніки, гранти для ветеранів, стимулювання переробки, підтримка експорту, «єОселя» тощо.

«Українські підприємці будуть і надалі отримувати необхідну підтримку від Уряду. Ми продовжимо дерегуляцію та цифровізацію для зручності та простоти у взаємодії з державою», — підкреслив Денис Шмигаль.