Понад 50 ветеранських родин Звягельської громади у цьому році можуть придбати житло за програмою Мінветеранів. Про це повідомив заступник Міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько під час форуму “Ветерани – шлях додому”, що відбувся у місті Звягель Житомирської області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед учасників заходу — перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, народні депутати, представники виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадського та приватного секторів. Тематика зустрічі — взаємодія держави та територіальних громад у реалізації ветеранської політики на місцях.

За словами Руслана Приходька, наразі Міністерство у справах ветеранів України працює за двома ключовими напрямами.

Перший — визначення стратегічної рамки політики. Йдеться про стратегію та ключові законопроекти, що ляжуть в основу нової державної ветеранської політики.

Другий — це розбудова інфраструктури у громадах для реалізації ветеранської політики на місцях.

“Разом з цим уже зараз ми реалізуємо низку бюджетних програм та важливих проектів. Зокрема, для прикладу, ми вже виділили понад 2,8 млрд грн для забезпечення житлом ветеранів війни і родин загиблих Захисників та Захисниць України. Безпосередньо Звягельська громада у цьому році зможе забезпечити понад 50 ветеранських родин житлом. І так по всій Україні”, — повідомив Руслан Приходько.

Учасники форуму також обговорили нагальні питання у сферах реабілітації і психологічній підтримці ветеранів й ветеранок, навчанні і професійній адаптації, сприянні працевлаштуванню та розвитку ветеранського підприємництва тощо.

Акцентував Руслан Приходько й на цифровізації ветеранської політики, зокрема, на сервісах, які запускає Мінветеранів. Це е-Карта послуг для ветеранів війни в громадах, е-Карта вакансій державної служби та органів місцевого самоврядування для ветеранів, діагностична система стану ментального здоров'я МАРТА, Реєстр суб’єктів надання послуг із психологічної допомогидля ветеранів і членів їх сімей. Крім того, Мінветеранів розробляє електронні механізми для отримання статусів, е-Посвідчення ветерана в Дії, яке вже мають понад 250 000 ветеранів та їхніх родин.

Також Руслан Приходько повідомив, що станом на зараз Український ветеранський фонд Мінветеранів профінансував близько 700 ветеранських підприємств на суму у понад 400 млн грн.

Важливими напрямами Мінветеранів є розвиток спорту серед ветеранської спільноти та формування інституту та культури пам’яті – створення Національного військового меморіального кладовища та законодавчого підґрунтя для впорядкування регіональних місць поховань.

“Ми запустили створення окремих структурних підрозділів з питань ветеранської політики на місцях. І Житомирщина одна з перших областей, де відповідні структури повністю сформовані на рівні обласної та районних адміністрацій і наразі розбудовуються відповідні структури в органах місцевого самоврядування”, — наголосив Руслан Приходько.

Також на форумі представили багато громадських ініціатив. Керівники ГО ділились своїм успішним досвідом.

Довідково

Форум “Ветерани – шлях додому” організовано Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів за підтримки Програми USAID “Рада: наступне покоління”.