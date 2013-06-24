Зпочатку 2025 року 5100 українців отримали ваучери на навчання за державний кошт і зможуть здобути новий фах чи спеціальність, які є затребувані на ринку праці. Серед найпопулярніших професій та спеціальностей, за якими навчаються за ваучер, — медсестра, кухар, соціальний робітник, водій. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Перенавчання українців, надання їм можливості опанувати актуальні на сьогодні професії є одним із важливих напрямків для Мінекономіки. Ми запровадили низку навчальних програм, завдяки яким люди можуть змінити фах, підвищити свій професійний рівень, здобути додаткові навички, що дозволить їм стати більш конкурентоспроможними на ринку праці. Зокрема, вони можуть взяти ваучер на навчання та опанувати одну зі 155 професій та спеціальностей. З початку цього року ваучери взяли понад 5 тисяч українців. Держава профінансувала їхнє навчання на 48 млн грн», — повідомила Юлія Свириденко.

Серед найбільш популярних спеціальностей та професій, за якими навчаються за ваучерами цього року, є:

медсестринство (видано 1397 ваучерів);

кухар (400);

медицина (350);

соціальний робітник (340);

водій (316).

У 2024 році ваучери на навчання отримали 23 тисячі українців, держава профінансувала їхнє навчання на 327 млн грн. Торік найбільшу кількість ваучерів взяли на навчання за спеціальностями медсестринство, психологія, дошкільна освіта, медицина, а також для опанування професій кухаря, водія, тракториста, кондитера.

Хто може отримати ваучер?

Отримати ваучер можуть окремі категорії громадян, які при цьому мають професійну-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не проходили навчання за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх 3 років. Зокрема, це:

люди віком старше 45 років, які мають страховий стаж понад 15 років;

ветерани, учасники бойових дій;

внутрішньо переміщені особи;

люди з інвалідністю;

люди, що отримали поранення внаслідок військової агресії або пройшли полон.

Як отримати послугу?

обрати спеціальність, професію та місце навчання;

подати заявку онлайн на вебсайті Державної служби зайнятості або звернутися до будь-якого центру зайнятості із заявою та документами (основні - паспорт, ІНН, трудова книжка, документи про освіту тощо).

Впродовж 90 днів після отримання в центрі зайнятості ваучера людина має укласти договір про навчання із закладом освіти.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.

Ваучер можна використати для навчання у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо. Професію, заклад освіти в межах України та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну) людина обирає самостійно. Навчання здійснюється закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на таку освітню діяльність.

Нагадаємо, програма надання ваучерів на навчання є складовою флагманського проекту Міністерства економіки України «Робота без бар’єрів», який реалізується на виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні. Реалізатором програми є Державна служба зайнятості.