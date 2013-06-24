За час воєнного вторгнення росії в Україну Євросоюз надав нашій державі 66 224 тони допомоги в межах механізму цивільного захисту. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії. Україна звернулася до європейських партнерів із проханням запровадити цей механізм ще 15 лютого, оскільки ні в Києві, ні у Брюсселі не було сумнівів, що кремль готується до повномасштабного нападу на Україну.

У допомогу від ЄС входять 180 машин швидкої допомоги, 125 пожежних автомобілів, 300 електрогенераторів, 35 одиниць важкої техніки та чотири понтонні мости. За оцінками Єврокомісії, це найбільша, найтриваліша та найскладніша операція з надання допомоги в межах механізму цивільного захисту від часу його створення 2001 року. Вартість наданої Україні допомоги перевищує 425 мільйонів євро. Для проведення цієї операції ЄС створив логістичні центри в Польщі, Румунії та Словаччині, звідки вантажі надходять в Україну.

«Ми всі вражені звірствами, які росія чинить в Україні. І надаючи першу необхідну допомогу, можемо принаймні зменшити величезний тиск на систему реагування на надзвичайні ситуації в Україні», — сказав єврокомісар з кризових питань Янез Ленарчич. За його словами, саме цими днями обсяги допомоги для України, скоординованої через механізм цивільного захисту ЄС, досягли показників понад 60 тисяч тонн. Янез Ленарчич подякував кожній державі-члену ЄС, а також Норвегії, Туреччині та Північній Македонії за те, що вони запропонували свою допомогу, яку було спрямовано в Україну через механізм цивільного захисту.

«Ця солідарність — доказ того, що ЄС з Україною не лише на словах, а й на ділі», — наголосив єврокомісар.

ЄС отримує нові пропозиції від своїх держав-членів щодо можливих видів допомоги Україні. Але в Єврокомісії зазначають, що потреби, що диктує «ця війна на виснаження, завершення якої поки що не видно», ймовірно, перевищать обсяги наданої допомоги. Тож Австрія запропонувала надіслати в Україну лікарняні ліжка та гігієнічні набори, Норвегія — машину швидкої допомоги та медичне обладнання, Фінляндія — обладнання для тимчасових притулків, Німеччина — засоби індивідуального захисту, Чехія та Словаччина — ліки, Італія та Франція пропонують поставити генератори та обладнання для енергопостачання.