Понад 600 тисяч кратерів від снарядів та інших вибухонебезпечних предметів, тисячі гектарів орних земель, що зазнали впливу війни. Такі результати дослідження Товариства дослідників України в Миколаївській та Херсонській областях. Науковці використали комплексний підхід у своїй роботі: аналіз високоточних супутникових даних та обстеження і забір проб ґрунту на місці. Дослідження проведено на замовлення Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO UN) для підтримки зусиль Міністерства економіки України та Міністерства аграрної політики та продовольства з очищенняземель від мін та інших вибухонебезпечних предметів. Фінансово проект підтримали уряди Канади, Норвегії та Швейцарії. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Товариство дослідників України у Миколаївській області обстежило 980 440 га територій, які зазнали найбільших пошкоджень за виключенням земель у 40-кілометровій буферній прифронтовій зоні, яка займає невелику частку на півдні області. Науковці виявили понад 306 тисяч кратерів від снарядів та ракет діаметром від 0,5 до 50 метрів, а обʼєм переміщеного ґрунту склав більш як 612 тис. м3. Через вибухи понад 2 334 га ґрунтів зазнали бомбтурбації, ще більш як 6 тисяч – ущільнені через пересування важкої військової техніки. Площа потенційно забруднених земель може скласти 18,8 тис. га. Під час обстеження на місці було відібрано 138 зразків, щоб визначити вміст важких металів та агрохімічні характеристики самого ґрунту.

У Херсонській області науковці працювали на деокупованій правобережній частині, що охоплює Бериславський та Херсонський райони, і обстежили 263 860 га земель. Тут у порівнянні із Миколаївською областю зафіксована значно вища щільність кратерів і більша площа земель зазнали бомбтурбації та ущільнення. Так, на Херсонщині виявлено 311,7 тисячі кратерів діаметром 0,5-22,4 метра, а обʼєм ґрунтів, які через вибухи зазнали переміщення, склав 1,6 мільйона кубометрів. Загалом на обстежуваній території більш як 3,4 тис. га земель зазнали бомбтурбації, а 7,3 тис. – ущільнені. Майже 27 тис. га ґрунтів можуть бути забруднені через вибухи. Науковці відібрали 90 зразків для визначення вмісту важких металів та агрохімічних параметрів самого ґрунту.

Впродовж червня Товариство дослідників України планує презентувати грошову оцінку збитків, завданих сільськогосподарській галузі через втрату ґрунтів у Херсонській та Миколаївській областях.

Отримані науковцями результати ляжуть в основу визначення екологічного потенціалу територій, що обраховує Міністерство економіки України та Центр гуманітарного розмінування для визначення пріоритетності територій для гуманітарного розмінування.