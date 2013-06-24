4 квітня в усьому світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги з протимінної діяльності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Розмінування - задача фізичної, продовольчої та економічної безпеки України. До її вирішення залучено багато суб’єктів - фахівці національних та міжнародних операторів протимінної діяльності, державні служби з оперативного реагування, залучені в управління та координацію протимінною діяльністю міністерства. Важливою частиною спільноти протимінної діяльності є донори - партнери, які забезпечують не лише фінансову підтримку розмінування, але і сприяють залученню до України найкращих технологій, практик та фахівців у цій сфері. Забезпечення ефективної співпраці з донорами, донесення до міжнародної спільноти стратегії України у протимінній діяльності, узгодження спільної роботи є одним із напрямків роботи Міністерства економіки України.

Міжнародні партнери України виділили на проекти в гуманітарному розмінуванні на 2022-2027 роки понад 700 мільйонів доларів США в еквіваленті. Серед ключових донорів США, Швейцарія, Норвегія, країни ЄС, Японія, Нідерланди, Німеччина та інші.

Завдяки спільній роботі можливим є повернення земель до продуктивного використання, захист населення від впливу вибухонебезпечних предметів та посилення системи протимінної діяльності в Україні. А це ключові цілі Національної стратегії з протимінної діяльності, яка є одним із прикладів спільної роботи Уряду України, провідних фахівців у цій сфері, а також донорів та міжнародних партнерів України.

Уряд лише посилюватиме координацію протимінної діяльності із міжнародною та фаховою спільнотою. Така координація буде здійснюватись як через започатковану у 2023 році Секторальну робочу групу, що об’єднує усіх донорів України у цій сфері, так і через відновлений у березні 2024 року кластер з протимінної діяльності, який є платформою для програмної координації відповідних суб’єктів.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення сталося 656 нещасних випадків, пов’язаних з мінами. Від підривів загинуло 296 цивільних, ще 665 отримали поранення.