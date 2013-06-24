У межах реалізації проекту «Прихисток» профінансовано компенсації за лютий 2024 року на загальну суму більш ніж 76 мільйонів гривень. Ці кошти були перераховані понад 71 тисячі власників житла, які безкоштовно розмістили 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зазначимо, що за програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.

Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.

Реалізацію проекту «Прихисток» здійснює Мінреінтеграції.