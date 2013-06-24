З початку роботи центрів рекрутингу української армії у лютому2024 року консультації отримали 39 488 громадян, з них 1 371 - упродовж минулого тижня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вже 8 300 осіб розпочали процес оформлення на військову службу. Невдовзі вони поповнять лави українських захисників.

«Щодня українці приходять до центрів рекрутингу, щоб дізнатися більше про можливості військової служби. Сьогодні відкрито понад 10 000 вакансій у різних військових формуваннях, тож кожен може знайти спеціальність, яка відповідає його навичкам та досвіду», – зазначив заступник Міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Наразі в Україні функціонує 48 рекрутингових центрів, переважно розташованих у приміщеннях ЦНАПів, з яких 47 працюють в офлайн-режимі. Найактивніше звертаються мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва.

Важливо зазначити, що центри рекрутингу надають виключно конфіденційні консультації. На їхній території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.