Уже понад 11 млн заявок надійшло на отримання 1000 грн за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали кошти, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 7 січня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він запевнив, що цього року держава продовжить реалізацію ініціативи «Зимова підтримка». Зокрема, в січні розпочинається виплата «Вчительської доплати».

«Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн «на руки» до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн», — зазначив Денис Шмигаль.

У межах Зимової підтримки Уряд також реалізує ініціативу єКнига. За словами Прем’єр-міністра, вже отримано більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років.

Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки — прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Як підкреслив Глава Уряду, це допоможе тисячам громадян у цей непростий час.