На території Миколаївської області створили новий індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ». Рішення про включення парку до Реєстру індустріальних парків ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 25 жовтня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Створення понад тисячі робочих місць у різних галузях переробної промисловості, а також у науково-технічній та IT сферах, сприятиме зростанню економіки регіону. Парк стане важливим чинником у розвитку промисловості півдня України.Такі ініціативи допомагають бізнесу залучати інвестиції та розвивати українське виробництво у рамках політики «Зроблено в Україні»», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Парк займатиме площу 19,0539 га на території м. Вознесенська та с. Бузького (Вознесенський район Миколаївської області). На території парку буде створено близько 1050 нових робочих місць у різних галузях переробної промисловості, таких як виробництво шкіри, будівельних матеріалів, машинобудування, а також у сфері науково-технічної діяльності та інформаційних технологій.

Для будівництва необхідної інфраструктури компанія-ініціатор ТОВ «КУЛАТ» планує витратити близько 56 млн грн власних коштів. Окрім цього, планується, що резиденти індустріального парку залучать інвестиції на суму до 800 млн грн для будівництва своїх об’єктів, а керуюча компанія проінвестує до 20 млн грн протягом трьох років. Завдяки податковим пільгам учасники переробної промисловості додатково внесуть близько 9,7 млн грн у розвиток парку до 2027 року.

До Реєстру індустріальних парків вже внесено 97 індустріальних парків, і «Техно Парк Вознесенськ» стане важливою складовою цього процесу розвитку.

Довідково

Нагадаємо, в державному бюджеті на 2024 рік на виконання програми розвитку індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень. Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50 % кошторисної вартості) ініціаторам створення та керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж. Індустріальні парки з деокупованих територій зможуть реалізовувати проєкти у співфінансуванні 80 на 20.