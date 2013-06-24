Понад тисячі осіб, чиє житло було знищене, скористались державною програмою та реалізували своє право на компенсацію з використанням житлового сертифіката і придбали нову оселю. Це стало можливим завдяки фінансової підтримки Банку розвитку Ради Європи в рамках проекту «HOME: Компенсація за знищене житло». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Перший транш в обсязі 70 млн євро спрямовано на оплату близько 2000 житлових сертифікатів. За один місяць реалізації проекту «HOME» понад тисячу власників знищеного житла придбали нове. Проект профінансовано Банком розвитку Ради Європи і це є стратегічним вкладом у відновлення України. За що ми щиро вдячні нашим партнерам. Плануємо продовжити співпрацю і у 2025 році. Про це домовились з Головою Банку розвитку Ради Європи Карлом Монтічеллі під час зустрічі» — зазначив Віце-премʼєр-міністр України - Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Кредитна угода на 100 мільйонів євро між Україною та Банком розвитку Ради Європи (CEB) була підписана у червні цього року під час Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2024).

Міністерство розвитку громад та територій зараз готує запит на виплату другого траншу в розмірі 30 млн євро для наступного етапу реалізації проєкту.

В рамках проекту «HOME: Компенсація за знищене житло» власники житлових сертифікатів, отриманих за державною програмою компенсацій за пошкоджене та знищене житло, зможуть придбати нові оселі замість знищених через російську агресію. Пріоритетне право на компенсацію за програмою мають учасники бойових дій, Захисники і Захисниці, які повертаються та потребують відновлення, особи з інвалідністю та багатодітні сімʼї.

На сьогодні до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) внесено понад 387 тисячі об'єктів нерухомості. Держава продовжує працювати для підтримки людей, постраждалих внаслідок збройної агресії росії проти України.