За період воєнного стану підприємці отримали 55 128 кредитів насуму майже 220 мільярдівгривень за програмою «Доступні кредити 5—7—9%».

За минулий тиждень у межах цієї програми підприємці отримали від уповноважених банків 452 пільгові кредити на загальну суму 1,3млрдгрн, з яких 361кредит — від банків державного сектору економіки на 0,9 млрдгрн.

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 986 кредитів на 42,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 8185 кредитів на 21,6 млрд грн.

За період воєнного стану в Україні видано 55 128 кредитів на219,9млрдгрн (зокрема банки державного сектору видали 41 219кредитів на 112 млрд грн), з яких станом на 10 червня цього року: 19,48 млрд грн — на інвестиційні цілі; 61,57 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 38,56 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;16,06 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі; 13,54 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику. Усього від початку чинності програми підписано 89 950кредитних договорів на 309,5млрдгрн, з них банки державного сектору економіки уклали 61 695 договорів на 138,6млрд грн, повідомляє Мінфін.