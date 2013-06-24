19 спецавтомобілів працюють як мобільні медичні клініки, їх вже отримали обласні центри контролю та профілактики хвороб. Спільно з лікарями автомобілі виїжджають у віддалені громади. У мобільних амбулаторіях медики надають послуги із профілактики, тестування ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом. А також можуть проводити медичні огляди, швидкі лабораторні дослідження та вакцинацію населення.

Автомобіль обладнано автономним водопостачанням, кондиціюванням, обігрівом, електропостачанням (генератором), мініхолодильником для транспортування і зберігання медичних виробів та вакцин. Наявність постійного інтернету забезпечує медикам доступ до медичних документів пацієнтів через електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Спеціалізовані автомобілі для регіонів закуплено в межах співпраці Міністерства охорони здоров’я та Глобального фонду через UNICEF, процес обладнання забезпечив Центр громадського здоров’я.

Нагадаємо, на рівні кожної області центри контролю та профілактики хвороб у співпраці з обласними департаментами охорони здоров’я щомісяця проводять виїзні медичні огляди, вакцинацію, експрес-тестування для населення у всіх регіонах України. Здебільшого мобільні команди медиків виїжджають у віддалені громади та населені пункти.

Центри контролю та профілактики хвороб працюють у кожній області. Вони здійснюють епідемічний нагляд та профілактику інфекційних і неінфекційних хвороб, відповідають за імунопрофілактику жителів у своїх регіонах.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я