На порталі відкритих даних опубліковано 44 довкіллєвих набори. Ці дані постійно оновлюються та актуалізуються. Про це заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко повідомив під час виступу на заході «Відкриті дані: шлях до прозорості та підзвітності» – події, присвяченій обговоренню доступності відкритих даних під час воєнного стану та підвищення рівня прозорості, передає пресцентр Урядовий портал.

«Міндовкілля постійно вдосконалює екологічну платформу “ЕкоСистема” та наповнює її новою екологічною інформацією, запускає нові послуги та реєстри. На ЕкоСистемі кожен 24/7 може знайти всю актуальну екологічну інформацію про якість повітря, води, дізнатися що відбувається з лісами та заповідними територіями, чи дотримуються підприємства екологічних стандартів у вашому населеному пункті тощо», – зазначив Сергій Власенко.

Сергій Власенко нагадав про рішення Уряду щодо розширення перелік відкритих даних у довкіллєвій сфері. А саме доповнення його 11 нових наборів даних, які підлягають опублікуванню. Ще сім позицій уточнено та п’ять застарілих виключено.

«Розвиток довкіллєвих відкритих даних – це гарантія вільного доступу кожного до інформації про стан довкілля. До того ж це виконання нами вимог Оргуської конвенції», – нагадав Сергій Власенко.

Також на цьому заході експертка з відкритих даних Мінцифри Яніна Любива презентувала концепцію платформи Data+. Вона має стати майданчиком для діалогу між Міністерством цифрової трансформації, розпорядниками інформації, користувачами даних, громадськістю, експертами та іншими зацікавленими сторонами.