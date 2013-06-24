Українські військовослужбовці опановують надану партнерами військову техніку не лише на лінії вогневого зіткнення: логістичні підрозділи Збройних сил України активно нарощують обсяги ремонтів броньованих машин. Майстри з відновлення електрообладнання, двигунів, ходової частини, паливних систем та інших елементів озброєння та військової техніки підтверджують: спостерігається підвищення виробничих можливостей з виконанням ремонтних робіт щонайменше на 200 відсотків.

Згідно із затвердженими планами реорганізації ЗCУ, ремонтні підрозділи всіх військових частин нещодавно було передано в підпорядкування командувача Сил логістики ЗСУ. Як позначилися ці зміни на діяльності ремонтників та термінах відновлення озброєння і військової техніки, розповідає Юрій Грунтовий, командир окремої зведеної групи з ремонту БМП М2 Bradley однієї з військових частин.

Команда працює, немов відлагоджений механізм

«У цьому підрозділі я з початку 2023 року. У нас досвідчені командири, відповідальні працівники, гарні робочі стосунки. Уся команда працює як один добре налагоджений механізм. Зміна підпорядкування не дуже на нас вплинула. Ми виконуємо ту роботу, що й раніше, спеціалізуємося на Bradley.

Обсяги ремонтів у нас не зменшилися. Парк бронемашин в ЗСУ все­таки досить великий, він потребує постійної уваги. Нам допомагає те, що маємо добрі стосунки з керівництвом заводів оборонної промисловості. Деякі машини у них на ремонті, а ми тим часом займаємося відновленням дуже пошкодженої техніки (її називаємо довгобудами) через підрив міни чи пряме влучання ворожого снаряда.

Загалом нині машини виходять з ладу через закидання їх FPV­дрона ми. Раніше частіше траплялися пошкодження внаслідок наїздів на міни, але ситуація змінюється разом з характером бойових дій. Ворог уже вивчив ці зразки бронетехніки, знає, де в них слабкі місця і куди слід бити. Проте і ми не стоїмо на місці, теж удосконалюємося. Встановлюємо засоби РЕБ, робимо додатковий антидроновий захист, який зберігає машину й екіпаж.

Із початку цього року вже відновили понад 20 машин. Багато це чи мало? Торік було відновлено майже 60 одиниць, а 2023­го, коли тільки починали, мали змогу відновити всього 12. Складність ремонтів — від другої до найскладнішої четвертої категорії. Перша — це те, що хлопці можуть полагодити на місці, а четверта категорія — критичні пошкодження. Таку техніку відправляємо на заводи, зокрема й за кордон.

Варто сказати, що Bradley — дуже хороша машина. Має міцну броню, витримує значні навантаження і рятує багато життів. Додатковий антидроновий захист також посилює її. Ці засоби захисту виготовляє наш український виробник. Є різні модифікації, застосовують різні матеріали, конструкції залежно від завдань. І це працює», — розповідає командир окремої зведеної групи з ремонту БМП М2 Bradley.

Люди втягуються в роботу дуже швидко

За словами Юрія Грунтового, дуже важливо, що необхідного обладнання у ремонтників достатньо, а потужності відповідають запитам.

«Наприклад, маємо машину ФРСМ М­22, яка виконує витягування з корпусу башти, двигуна, коробки та інших важких великогабаритних вузлів. У ній все підключено — від підйомників до зварювальних апаратів.

Запасних частин і комплектуючих удосталь. Надходять швидко: від заявки до отримання — буквально кілька днів. У крайньому разі використовуємо донорів, тобто ті машини, що через значні пошкодження відновленню не підлягають, але окремими деталями поділитися можуть. Це дає змогу максимально швидко повертати машини на фронт, де на них дуже чекають.

У будь­який час, коли є потреба, наші фахівці реагують відповідно: зібралися і злагоджено працюють. Ми застосовуємо спеціалізацію: фахівець із двигунів, коробки, турбіни виконує суто свою роботу. Є такі, що розуміються на ходовій частині, то вони займаються лише нею. Окремі фахівці працюють з електронікою, паливною системою чи баштою.

Окреме питання — час на підготовку спеціаліста потрібного профілю. Але якщо умови в колективі сприятливі, людина втягується в роботу дуже швидко. Нам вдалося зберегти вузькопрофільних фахівців, і це теж поліпшує результати. Крім того, наші майстри проходять навчання за кордоном, окремі — неодноразово. Усі мають сертифікати, час від часу підтверджують свою категорійність.

Нарощування темпів ремонту озброєння та військової техніки пов’язано не тільки з інтенсивністю бойових дій, а й зі збільшенням цієї техніки в бойових частинах. Приріст ремонтів відбувається через те, що збільшується кількість бригад, поповнення техніки в них — відповідно, доводиться інтенсивніше працювати й нам.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна опанувала стандарти НАТО. Я ж скажу так: якщо ми дали відсіч ворогові на першому році широкомасштабного вторгнення, то ми вже перевершили НАТО. Бо жодна інша країна ще не стикалася з такими загрозами, а ми не лише зіткнулися, а й змогли їх відбити.

Яким уявляю майбутнє? Маємо надію, що буде створено спеціалізовані заводи з ремонту іноземної техніки. Але, можливо, доти ситуація на фронті знову зміниться і ремонтувати доведеться вже інші зразки озброєння та військової техніки, сучасніші й ефективніші».

Олена МОКРЕНЧУК,

пресофіцер, підполковник ЗСУ