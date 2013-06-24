Державна податкова служба України протягом 2024 року провела документальні перевірки з питань дотримання валютного законодавства, у тому числі на підставі отриманих повідомлень від Національного банку України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Загалом опрацювали 19,24 тисячі повідомлень про порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями та перевірили 5,3 тисячі підприємств.

У 2,1 тисячі підприємствах виявили порушення по 5,9 тисячі повідомлень.

За результатами перевірок до бюджету сплачено 731,49 млн грн пені.

Державна податкова служба України нагадує.

НБУ встановив граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів.

Зокрема:

180 календарних днів (згідно з постановою НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»);

120 днів для операцій, здійснених з 12 липня 2024 року для окремих товарів (зазначених у постанові НБУ № 67 від 14 травня 2019 року).

Підприємства, які експортують та імпортують товари, зобов’язані надавати банкам необхідні документи для валютного нагляду. Своєчасне подання документів зменшує ризик порушень, повідомлень НБУ та перевірок податковими органами.