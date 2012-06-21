Патрульні Полтавщини отримали пристрої вимірювання швидкості Tru Cam, яких досі не мали, і через відсутність яких вулицями Полтави тривалий час безкарно ганяли на великих швидкостях всілякі порушники дорожнього руху. Повідомляється, що саме з цієї причини патрульні області за два з половиною роки не склали жодної постанови за перевищення швидкості. Віднині ситуація на дорогах докорінно зміниться. Втім, отримавши прилади вимірювання швидкості, патрульні запевняють, що не ловитимуть порушників із «кущів», як це робили даішники. Як розповів перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький, водій завчасно знатиме, де стоїть патрульний із радаром. У місцях, де патрульні фіксуватимуть порушення, стоятиме попереджувальний знак фото-, відеофіксація; поліцейський автомобіль буде з увімкненими проблисковими маячками синього кольору; на сайті патрульної поліції буде карта з позначками, де саме розміщені Tru Cam, координати постійно змінюватимуться.
Прилад працюватиме так. Патрульний виставляє приціл на автомобіль за допомогою лазера, максимальна відстань 1200 метрів. Потім тисне на гашетку і веде автомобіль. Якщо швидкість перевищено, прилад записує відео і робить фото. Потім патрульні зупиняють водія, який порушив ПДД і складають адмінпостанову. Водій може сплатити штраф на місці через термінал.
Патрульні з радарами стоятимуть на трасі Київ – Харків – Довжанський. Стаціонарних постів не буде, патрульні екіпажі постійно мінятимуть свої координати від Пирятина до Чутового. Екіпажі стоятимуть на видному місці та із ввімкненими маячками. Патрульні вже працювали у тестовому режимі із Tru Cam на автодорозі біля Абазівки та Супрунівки. Поки у Нацполіції України таких приладів тільки 25, але згодом їх буде більше, решта проходять перевірку. Скільки їх використовуватимуть на трасі Київ – Харків – Довжанський, невідомо.
До 15 жовтня патрульні працюватимуть із приладами вимірювання швидкості у тестовому режимі, аби водії звикли до того, що за ними слідкують, а патрульні до самого приладу. Вже з наступного понеділка за порушення водіїв штрафуватимуть. За словами Олексія Білошицького, повернення на дороги фото-, відеофіксації – це перший крок. Потім патрульні автомобілі обладнають камерами, здатними вимірювати швидкість руху на ходу, і на це вже виділені кошти з дорожнього фонду.