Міністерство культури та інформаційної політики продовжує працювати над залученням міжнародної допомоги для збереження об’єктів культурної спадщини. Про це повідомляє Урядовий портал.

За підтримки Міністерства культури Латвії та Ризького технічного університету до України завітала група фахівців на чолі з Бруно Деландесом. Разом з українськими колегами протягом тижня вони здійснили 3D-сканування двох пам’яток культурної спадщини у Чернігові, пошкоджених внаслідок російських обстрілів, а також двох пам’яток сакральної архітектури, на Львівщині та в Києві. Отримані матеріали в подальшому використовуватимуться при розробці реставраційних програм.

“Збереження культурної спадщини в часи війни - виклик, для подолання якого необхідна консолідація зусиль різних сторін - як держави, так і громадянського суспільства, фахових спільнот. Ми дуже вдячні латвійській стороні за підтримку цього проекту з документування пошкоджень об’єктів культурної спадщини України та сподіваємося на продовження співпраці, а також дякуємо учасникам ініціативи “Штаб порятунку спадщини” за допомогу в організації візиту латвійських колег”, — зазначила заступник Міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва.

Латвія має 20-річний досвід в галузі документування надзвичайних ситуацій та діагностики стану об’єктів культурної спадщини під час збройних конфліктів. Подібну технічну допомогу Уряд Латвії надавав Іраку у 2005-2006 роках. Такі ж технології використовувались для документування об’єктів, занесених до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у зонах бойових дій в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, наразі в Україні вже зафіксовано близько 400 епізодів воєнних злочинів росіян проти культурної спадщини та культурних інституцій України. Детальнішу інформацію про них можна знайти на сайті: culturecrimes.mkip.gov.ua.