Вчора у будівлі Головпоштампу Укрпошти, відбулася урочиста церемонія спецпогашення поштової марки «Гвардія наступу. Час повертати своє». Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід відбувся за участю заступника Міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко, командира об'єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють» Олександра Нетребка, командира 15 мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби «Сталевий кордон» Валерія Падителя, командира 1-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії «Буревій» Миколи Мішакіна та генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Символічно, що процедура погашення відбулася у день, коли Україна вперше відзначає День Європи. Також варто нагадати, що Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроект про встановлення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Зазначимо, що минулого року український Інститут національної пам'яті презентував гасло цих пам’ятних днів: «Перемогли нацизм, переможемо і рашизм». І саме в продовження цієї тези сьогодні «Укрпошта» офіційно ввела в обіг поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу», який продовжує героїчну серію, розпочату в 2022 році.

Цей випуск присвячено захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю і тим, хто поклав власне життя, захищаючи суверенітет і цілісність нашої держави. На новому поштовому випуску зображено бійців спеціальних штурмових підрозділів системи МВС – Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби. Військові цих спецпідрозділів звільнятимуть окуповані ворогом території нашої країни разом з Кримом.

Під час заходу з вітальним словом виступила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко: «Знаковим є те, що сьогодні ми відкриваємо і презентуємо марку, яка є символом нашої незламності, нашої майбутньої перемоги. Дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов на цей урочистий захід. Дійсно, мені дуже приємно бути тут, розділити цю урочисту мить. Тому користуючись нагодою, від Міністерства внутрішніх справ хочу подякувати «Укрпошті», хочу подякувати всім тим, хто долучився до цієї знаменної події, бо ми сьогодні викарбовуємо нашу історію».

Також Катерина Павліченко додала, що «Гвардія наступу» для Міністерства внутрішніх справ пріоритетний проект. «Це проект, який сьогодні є популярним, тому що ми отримали дійсно дуже велику кількість заявок бажаючих доєднатися до Гвардії. Дякую всім, хто долучився сьогодні до «Гвардії наступу». Це дев’ять бригад, вісім з яких в Національній гвардії, одна - в Нацполіції, одна - в Державній прикордонній службі», - зазначила вона.

Разом з тим, заступник Міністра повідомила, що набір до штурмових бригад «Гвардії наступу» наразі ще триває і кожен має можливість долучитися до однодумців, які захищають свою країну та готуються повертати своє.

У свою чергу командири штурмових бригад зазначили, що такі події є мотиваційними для їхніх бійців.

Зокрема, Валерій Падитель командир «Сталевого кордону» наголосив: «Сьогодні твориться історія, історія на полях боїв, історія, в самому серці України, тут на Хрещатику, шляхом випуску марки, яка символізує силу незламності духу українського народу та всіх бригад, які готуються до наступу, відвоювати своє. Від себе та свого підрозділу «Сталевий кордон» хочу сказати, що ми готові відвоювати своє і перші з честю готові вийти на кордон. Слава Україні!».

Довідково

Тираж блоку – 235 000 примірників. Автор марок та конвертів — заслужений художник України Олександр Охапкін.

Випуск здійснено за сприяння Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України та Національної поліції України.

Урочиста процедура погашення марки «Гвардія наступу. Час повертати своє» відбулася в кожному регіоні України.