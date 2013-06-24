Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина зустрілася із заступником Генерального секретаря НАТО з операцій Томасом Гоффусом. До зустрічі долучився новопризначений очільник Представництва НАТО в Україні Патрік Тернер. Заступник Генерального секретаря завітав у Київ для участі в консультаціях щодо наступних етапів дорожньої карти взаємосумісності та прискорення запуску ініціативи НАТО щодо безпекової допомоги і підготовки для України (NSATU).

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час саміту НАТО у Вашингтоні, оборонну підтримку України й подальше поглиблення співпраці держави з Альянсом, зокрема в контексті роботи Представництва НАТО в Україні.

«Посилене Представництво НАТО в Україні — основа для розширення оперативної взаємодії з Альянсом. Воно допоможе координувати роботу з усіма партнерами та переконатися, що військова підтримка надходить в Україну своєчасно і відповідає нашим нагальним потребам. Так зможемо мислити й діяти більш стратегічно на полі бойових дій і впевнено рухатись до перемоги у війні», — заявила віцепрем’єр-міністр.

У контексті підсумків Саміту НАТО у Вашингтоні вона відзначила стратегічну важливість ухвалених рішень для майбутнього нашої країни та її подальшого руху до членства в Альянсі.

За словами віцепрем’єра, запрошення приєднатися до НАТО може стати ключовим елементом стримування росії та джерелом сили і нової енергії для нашої держави та союзників, коли йдеться про закінчення війни.

Вона підкреслила, що Україна продовжить виконання дорожньої карти взаємосумісності й адаптованої річної національної програми.

Окремо співрозмовники зосередилися на питанні продовження надання сталої допомоги Україні від Альянсу та союзників, повідомляє Мін’юст.