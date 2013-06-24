Розвиток розподіленої генерації та енергозабезпечення регіонів обговорили вчора на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За інформацією Міненерго, загалом вже ввели 967 МВт розподіленої генерації, з них 109 МВт — від початку року. За словами Дениса Шмигаля, пріоритет міністерства — розвиток вітрової енергетики та систем накопичення енергії. Прем’єр повідомив, що завершено роботу зі створення енергетичних паспортів регіонів. Для підтримки міст поставлено 468 когенераційних установок та 284 блочно-модульні котельні загальною потужністю понад 1,4 ГВт. Пріоритет надано прифронтовим регіонам. Триває встановлення та введення цього обладнання в експлуатацію.

«Щоб посилити нашу енергонезалежність, уряд започаткував програми пільгового кредитування на встановлення енергетичного обладнання для населення та бізнесу. Програми успішно працюють. Зокрема, від бізнесу надійшло 3,8 тисячі заявок на 81,7 мільярда гривень. Надано кредитів на суму 14,1 мільярда гривень», — повідомив Денис Шмигаль.

Крім того, заслухали пропозиції щодо лібералізації підключення приватної генерації до мереж. Міністерства отримали відповідні доручення, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.