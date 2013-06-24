Кабінет Міністрів схвалив Порядок реєстрації повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ розроблено на виконання Закону «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією» та для наближення національного законодавства до європейського.

Фактично в Україні вводять дозвільну процедуру, яка вже діє у ЄС відповідно до технічного регламенту CLP. Така процедура дозволяє забезпечити належний рівень хімічної безпеки та водночас захистити комерційну таємницю підприємств, що працюють у цій сфері.

Це стосується компаній, які хочуть “приховати” свої унікальні формули від конкурентів. Хімічні рецептури можуть бути результатом багаторічних досліджень і значних фінансових інвестицій. Розкриття точного складу продукту може призвести до втрати конкурентних переваг і сприяти копіюванню продукту іншими учасниками ринку.

Відтак Порядок передбачає можливість для підприємств застосовувати альтернативну назву речовин при інформуванні споживачів про склад своєї продукції та її безпечність.

Для цього компанія має через ЕкоСистему звернутися до Міндовкілля з відповідною заявою. Міністерство розглядає таке звернення та у разі прийняття позитивного рішення вносить його до Державного реєстру повідомлень про використання альтернативної назви хімічної речовини. Після цього підприємство може використовувати альтернативну назву певної хімічної речовини в інформації про небезпеку хімічної продукції та в паспорті безпечності хімічної продукції.

Нагадаємо, 10 травня Уряд затвердив Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції. Цим документом Україна імплементує норми Регламенту CLP, яким впроваджується міжнародна система класифікації та маркування хімічних речовин, встановлена ООН, – GHS.

Технічний регламент класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції набирає чинності вже 15 листопада цього року.

Технічний регламент розроблено Міндовкілля за підтримки OSCE projects in Ukraine / Проекти ОБСЄ в Україні.