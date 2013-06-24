Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу United24. У межах угоди передбачено постачання на суму 47 мільйонів гривень.

«Це надзвичайно важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Нагадаємо, у травні 2024 року уряддозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через United24. Кошти за погодженням з Міноборони можна перераховувати агенціям для здійснення оборонних закупівель.

«Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертви через фандрейзингову платформу United24. Маємо спроможності максимально швидко й ефективно закуповувати боєприпаси для Збройних сил», — зазначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова.

Фандрейзингова платформа United24, яку створено з ініціативи Президента України, спрямована на об’єднання зусиль міжнародної спільноти для підтримки нашої держави в її боротьбі за незалежність та суверенітет. Завдяки цій платформі люди з усього світу можуть зробити внесок на підтримку України та її Сил оборони.

Ініційована главою держави фандрейзингова платформа — основне вікно збирання пожертв на підтримку України. За 28 місяців роботи United24 завдяки пожертвам з понад 110 країн зібрано більш як 678 мільйонів доларів, повідомляє Міністерство оборони.