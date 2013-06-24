Міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Великого Герцогства Люксембург Юріко Бакес. Сторони обговорили цифрову трансформацію Збройних сил України, посилення взаємодії в межах ІТ-коаліції та перспективи індустріальної співпраці.

«Люксембург — надійний союзник України, який демонструє лідерство у галузі ІТ. Вдячний за всебічну підтримку, зокрема за внесок у розвиток ІТ-коаліції, де Люксембург є співлідером», — наголосив Рустем Умєров.

Сторони докладно розглянули цифрову трансформацію ЗСУ, зокрема впровадження сучасних рішень в управлінні військами, ресурсному менеджменті тощо. Рустем Умєров підкреслив, що ці зміни стали можливими завдяки фінансовій допомозі, технологічній підтримці та обладнанню, яке надають міжнародні партнери.

Особливу увагу учасники зустрічі приділили взаємодії в межах коаліції дронів, до якої Люксембург нещодавно долучився. Юріко Бакес підтвердила готовність Люксембургу розширювати підтримку України в цьому напрямі.

Під час переговорів було проаналізовано безпекову ситуацію в регіоні. росія продовжує нарощувати виробництво зброї та мобілізувати нові сили, що свідчить про її небажання сприяти досягненню справедливого миру.

Окремо сторони обговорили можливості індустріальної співпраці, зокрема у протиповітряній обороні та deepstrike. Міністр оборони запропонував Люксембургу долучитися до підтримки української оборонної промисловості за данською моделлю фінансування.

Новий механізм фінансування закупівель для Сил оборони, який отримав назву данська модель, Україна започаткувала з Данією 2024 року. Ініціатива передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії та інших країн. Торік завдяки данській моделі Сили оборони отримали озброєння майже на 538 мільйонів євро, повідомляє Міноборони.